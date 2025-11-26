Haluk Bilginer'den ince ayar! "Babandan başkasının elini öpme"
Usta oyuncu Haluk Bilginer, İstanbul Nişantaşı'nda hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi. Bilginer, elini öpmeye çalışan bir vatandaşa ise nasihatta bulundu.
Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde yer aldığı 'Yan Yana' filmi 14 Kasım'da vizyona girdi.
Fransız yapımı 'Intouchables'tan uyarlanan ve Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği film, ilk haftasında 500 bin seyirciyi aştı ve zirveye yerleşti.
Hatta film, aynı zamanda yılın en iyi açılış yapan yerli filmi oldu.
Bu başarıdan dolayı bir hayli mutlu olan Haluk Bilginer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hayranları yoğun ilgi gösterdi. O da hayranlarını kırmadı hepsi ile tek tek fotoğraf çektirdi.
"BABAN HARİÇ KİMSENİN ELİNİ ÖPME"
Bir hayranı ise usta oyuncunun elini öpmeye çalıştı.