Haluk Bilginer yasak aşk yaşamıştı eski eşi Zuhal Olcay aşk üçgeni sorulunca....
Baba dizisinin usta oyuncusu Haluk Bilginer'e eski eşi Zuhal Olcay'ın yaptığı gönderme olay oldu. Olcay, Bilgilner'le ilgili soruyu da yanıtladı.
Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturduğu Zuhal Olcay'dan 2004'te ayrılmıştı. 2006'da Aşkın Nur Yengi ile dünyaevine giren 67 yaşındaki oyuncu, sürpriz bir kararla 2012'de tekrar boşanmıştı.
Haluk Bilginer'in, Zuhal Olcay ile evliyken şarkıcı Aşkın Nur Yengi'ye aşık olduğu iddia edilmişti.
Daha önce Selçuk Yöntem (1976-1979) ve Zafer Olcay'la (1980-1987) evlilik yapan Zuhal Olcay'ın, geçtiğimiz haftalarda üçüncü eşi Haluk Bilginer’e sahneden gönderme yaptığı konuşulmuştu.
Posta gazetesinden Uğur Alkapar, bu konuyu ""Beşiktaş’ta bir restoranda Zuhal Olcay’ı dinledik. ‘Dünden Sonra Yarından Önce’yi söylerken 'Tanıdık bir hikaye. Kadınla erkek tanışırlar, sevişirler, evlenirler. " diyerek köşesine taşımıştı.