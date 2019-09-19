Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, "farklılıkların güzelliği" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır."