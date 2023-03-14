Haluk Bilginer sahnede fenalaşınca hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl
İSTANSUL Kadıköy'de ‘Kundakçı’ isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan usta oyuncu Haluk Bilginer, apar topar hastaneye kaldırıldı. Haluk Bilginer’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Ambulansla Acbadem'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Haluk Bilginer, ”Kundakçı” isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer’le ilgili görgü tanığı seyirciler, sosyal medya hesaplarından bilincinin açık olduğunu paylaştı.
Bazı seyirciler ise, sahnede fenalaşan Haluk Bilginer'in 'özür' dileyerek ambulansa bindiğini anlattı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.