Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol oynayacak Alex Rider dizisi bakın ne anlatıyor

İngiliz yapımı dizinin adı da kitapla aynı olarak ''Alex Rider'' olarak yer alacak. Dizinin konusu ise şu şekilde:

14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür.''