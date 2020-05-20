Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol oynayacak Alex Rider dizisi bakın ne anlatıyor
Emmy ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer, yazar Anthony Horowitz’in aynı isimli kitabından uyarlanan İngiliz yapımı 'Alex Rider' dizisinde başrol oldu.
Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Şahsiyet dizisiyle Emmy Ödülü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, yine herkesi gururlandıracak genç oyunculara örnek olacak bir işe imza atıyor. Bilginer, online platformlarda yayımlanacak olan bir İngiliz dizisinde başrol oynayacak.
Bir kitaptan uyarlama olacak olan dizi Anthony Horowitz'in kaleminden çıktı. Haluk Bilginer ise dizide kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor.
İngiliz yapımı dizinin adı da kitapla aynı olarak ''Alex Rider'' olarak yer alacak. Dizinin konusu ise şu şekilde:
14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür.''
Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.