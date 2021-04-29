Halsizlik neden olur halsizliğe ne iyi gelir?

Ara öğünlerle halsizlikten kurtulun!

Halsizlik şikâyetinden kurtulmak için yapılacak en doğru şeylerden biri de, ara öğün yeme düzenine alışmaktır. Bazı besinler doğru saatlerde vücudunuza vermezseniz, gün içinde halsiz düşmeniz kaçınılmaz olur. Özelikle ikindi vakti yani, öğlen ile akşam yemeği arasındaki sürede kesinlikle bir miktar besin tüketmelisiniz. Öğlen 12 ile akşam 7 arasında süreye iki ara öğün koyup, birinde bir adet meyve, diğer ara öğünde diyet türü bisküviler veya kalorisi düşük besinler tüketmeniz halsizliğinizi ortadan kaldırmak için son derece faydalı olacaktır.