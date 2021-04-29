Halsizlik neden olur halsizliğe ne iyi gelir?
Bahar aylarında hemen herkesin şikayetçi olduğu konulardan biri de halsizlik. Halsizlik sorununu ortadan kaldıran önerileri sizler için sıraladık.
Halsizlik zaman zaman hepimizin muzdarip olduğu rahatsızlıkların başında yer alıyor. Halsizliğin arkasında birçok farklı neden olabiliyor. İşte halsizliğin nedenleri ve çözüm yöntemleri...
Halsizliğe neden olan ana etmenler:
Kişinin yaşadığı kansızlık, anemi sorunu
Kişinin tiroid bezlerinin olması gerekenden daha az çalışması
Kişinin bağ dokusundaki bazı hastalıkları
Kişinin metabolizma çalışma sistemindeki bazı bozukluklar
Kişinin ruhsal sorunlar yaşaması sonucu gerçekleşen depresyon hâlsizliğinin nedenleri arasında sayılır.
Halsizliğin nedeni tespit edilmeli
Halsizliğin tedavisi için öncelikle, halsizliğe sebep olan etken ya da etkenlerin neler olduğunu saptamak gerekir. Ancak bazen herhangi bir hastalığa bağlı olmadan gelişen bazı halsizlik durumları vardır. Örneğin mevsim değişiklikleri, bazı ruhsal bozuklukların yaşandığı geçici zaman dilimleri, yetersiz uyku aldığınız zamanlarda halsizlik görülebilmektedir. Şayet halsizlik şikâyetiniz sürekli devam eden bir durum almışsa ve artık yaşam kaliteniz düşmüş ise hemen doktora başvurmanız gerekir.
Ara öğünlerle halsizlikten kurtulun!
Halsizlik şikâyetinden kurtulmak için yapılacak en doğru şeylerden biri de, ara öğün yeme düzenine alışmaktır. Bazı besinler doğru saatlerde vücudunuza vermezseniz, gün içinde halsiz düşmeniz kaçınılmaz olur. Özelikle ikindi vakti yani, öğlen ile akşam yemeği arasındaki sürede kesinlikle bir miktar besin tüketmelisiniz. Öğlen 12 ile akşam 7 arasında süreye iki ara öğün koyup, birinde bir adet meyve, diğer ara öğünde diyet türü bisküviler veya kalorisi düşük besinler tüketmeniz halsizliğinizi ortadan kaldırmak için son derece faydalı olacaktır.