Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır

Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır

Demirhindi şerbeti depresyon, cinsel isteksizlik, stres ve asabiyete yol açan demir eksikliğine karşı birebir. Demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır - Sayfa 1

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi. Demirhindi şerbetinin yüzyıllardan bu yana pek çok rahatsızlığı iyileştirme sürecinde destek olarak kullanıldığını söyleyen Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, şerbet hakkında bilgi vererek, faydalarını anlattı.

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Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır - Sayfa 2

Şerbetin lif bakımından zengin olduğunu aktaran Çobaner, “40 çeşit baharattan yapılan şerbetin ‘40 derde deva’ olduğu söyleniyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor.

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Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır - Sayfa 3

C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor. Sos, marmelat ve çorbalarda da kullanılabilen demirhindi meyvesi, kurutulmuş şekilde de yenilebiliyor” dedi.

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Halsizliğe ve cinsel isteksizliğe birebir demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır - Sayfa 4

Cinsel isteksizlik yaşayanlar dikkat

Çobaner, “Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, anason, rezene, muskat cevizi, karanfil gibi 40 şifalı baharat ile zenginleştirilerek lezzetlendirilen demirhindi şerbetinin özellikle depresyon, cinsel isteksizlik, stres ve asabiyete yol açan demir eksikliğine karşı birebir olduğu belirtiliyor. 

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