Halsizliğe savaş açan kan yapıcı besinler neler?

Yeşil mercimek

Magnezyum, çinko ve demir gibi kan hücrelerin oluşumunu destekleyen maddeler bakımından zengin olan yeşil mercimeği haftada en az iki tabak tüketmek gerekir. Kansızlığın yanı sıra kronik yorgunluğu da ortada kaldıran yeşil mercimek hem salata hem de yemek olarak tüketilmektedir.