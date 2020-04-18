Halsizliğe savaş açan kan yapıcı besinler neler?
Kan yapıcı yiyecekler neler? Halsizlik ve yorgunluğa neden olan kansızlığı ortadan kaldıran mucizevi besinleri sizler için hazırladık!
Kuru üzüm
Kandaki alyuvar hürelerini arttırmaya yarayan kuru üzüm yüksek derecede polifenolik antioksidanlar içermektedir. Aynı zamanda kandaki toksitlenmeyi de azaltarak inanılmaz derede kan yapmaktadır. Uzmanlar günde bir avuç tüketilmesinin sağlığa katkısı olacağını belirtiyor.
Yeşil mercimek
Magnezyum, çinko ve demir gibi kan hücrelerin oluşumunu destekleyen maddeler bakımından zengin olan yeşil mercimeği haftada en az iki tabak tüketmek gerekir. Kansızlığın yanı sıra kronik yorgunluğu da ortada kaldıran yeşil mercimek hem salata hem de yemek olarak tüketilmektedir.
Ispanak
Kan yapıcı besinler arasında yer alan bir diğer besin ise ıspanaktır. İçerisindeki demir sayesinde çizgi filmlere bile konu olan ıspanak kan yapıcı besinler arasında 2. sırada yerini almaktadır.
Kırmızı pancar
Kırmızı pancar C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Özellikle felç ve inme riskini azaltmaya yardımcı olan bu besinin haftada bir kez tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.