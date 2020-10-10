Halsey'den Türkçe paylaşım geldi Demet Akalın cevap verdi dalga konusu oldu
Yıldız şarkıcı Halsey bu kez Türkçe bir paylaşımda bulundu. Demet Akalın, verdiği cevap ile yine dillere düştü.
Geçtiğimiz aylarda "Türkçe öğreniyorum, baklava yapıyorum" açıklamasının ardından Gaziantepli baklavacıların Türkiye'ye davet ettiği Halsey, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, "Herkes sakin olsun" lütfen diye bir mesaj paylaştı. Halsey, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.
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Ardından da Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.
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26 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımları hayranları tarafından Türkiye'de olduğu izlenimini uyandırdı.
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