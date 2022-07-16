Halsey ve Alev Aydın'ın oğlu Ender Ridley 1 yaşında!
3 yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ve Alev Aydın çifti geçtiğimiz yıl oğulları Ender'i kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz gün bir yaşına giren Ender'in fotoğraflarını İnstagram hesabından kutlayan Halsey Türk hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
2019 yılından beri aşk yaşayan senarist Alev Aydın ve şarkıcı Halsey çifti geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çocuklarını kucaklarına almışlardı.
Oğullarına Ender Ridley adını koyan ünlü çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiriyorlar.
14 Temmuz 2021'de kucağına aldığı oğlu Ender Ridley'in fotoğraflarını da paylaşan 27 yaşındaki Halsey, geçtiğimiz aylarda bebeğinin son halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Şarkıcı, paylaşımına; "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazmıştı. Alev Aydın da sevgilisinin paylaşımının altına, "Bit kafa" yorumunu düşmüştü.