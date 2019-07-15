Halka'dan apar topar ayrılan Nazan Kesal bombayı patlattı! Yeni adresi belli oldu
TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinden ayrılan usta oyuncu Nazan Kesal, Star TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlatacağı yeni diziye dahil oldu.
Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Nazan Kesal'ın son adresi Halka dizisi olmuştu. Ancak Kesal, başrollerinde Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan ve Hazal Subaşı’nın bulunduğu diziden apar topar ayrılma kararı almıştı.
Ercan Kesal ile olan evliliğiyle de bilinen Nazan Kesal'ın yeni adresi belli oldu. Kesal, İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Prodüksiyon imzalı 'Çocuk' dizisiyle el sıkıştı.
Yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek olan 'Çocuk' dizisinde Nazan Kesal 'Asiye' karakterine hayat verecek. Ayrıca Kesal'ın, şirketle anlaşma imzalamasının hemen ardından tatile çıktığı da öğrenildi.
Peki Nazan Kesal kimdir?: Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa, Köprübaşı ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Nazan Kırılmış’dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli’de okudu.