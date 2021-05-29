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Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

Murat Övüç, halka hakaretten 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, hakim karşısına çıktı. Övüç, ifadesinde de hakaret etti.

Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunması alınan Övüç, şunları söyledi:

"Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu.''

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Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

''Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı.''

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Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

''Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim."

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Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma, erteledi.

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