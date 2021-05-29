Halka hakaretten Murat Övüç, hakim karşısına çıktı savunmasında da hakaret etti
Murat Övüç, halka hakaretten 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, hakim karşısına çıktı. Övüç, ifadesinde de hakaret etti.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunması alınan Övüç, şunları söyledi:
"Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu.''
''Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı.''
''Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim."
Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma, erteledi.