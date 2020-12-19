Halka dizisi geri dönüyor TRT 1 dizisi erken final yapmak zorunda kalmıştı
TRT 1'de yayımlanan Halka dizisi erken final yapmak zorunda kalmıştı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı diziden sürpriz bir haber geldi.
FOX TV ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel'in eski dizisi Halka hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Serkan Çayoğlu, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı TRT1'de ekrana getirilen Halka dizisi geri mi dönüyor soruları gündeme gelmeye başladı.
İzleyenleri ekran başına kilitleyen polisiye alanında başarılı olan Halka dizisinin dijital platformda yer alacağı konuşulmuş ve dizi erken sezon finali vermişti.
Halka dizisinin hayranları ise dizinin yayın tarihi ve hangi platformda yer alacağını merak ederken bir yandan da yeni bölümler için sabırsızlanmaya başladı.
Halka dizisi yapımcısı ise Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciye bilgi verdi.