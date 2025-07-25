Halk cehennem sıcağı adını vermiş uzmanlar Eyyam-ı Bahur geldi deyip uyardı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonunda hava sıcaklığı yine normallerin üzerinde olacak. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar serin hava beklemeyin. Uzmanlara göre, Afrika kökenli "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde bazı illerde 45-46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
TÜRKİYE mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile mücadele ediyor. Orman yangınlarını körükleyen sıcaklık dalgası günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde nemle birlikte sıcaklık dayanılmaz hale gelirken, günlük su ve elektrik tüketiminde rekorlar kırılıyor. Meteorolojiden ve uzmanlardan gelen haberlere göre bir süre daha bu sıcaklık devam edecek. Üstelik bu kez Eyyam-ı Bahur sıcakları ile kavrulacağız.
EYYAM-I BAHUR CEHENNEM SICAKLARI
Uzmanlara göre, Afrika kökenli "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde bazı illerde 45-46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş şu bilgileri verdi:
-“Eyyam-ı bahur halk arasında cehennem sıcakları ya da Afrika sıcakları olarak bilinir. Bu dönem, Kuzey Yarımküre’de yılın en sıcak günlerini ifade eder”
Türkeş, Türkiye’nin aynı anda hem Kuzey Afrika’dan gelen çöl sıcaklıklarından hem de Orta Doğu kökenli tropikal hava kütlelerinden etkilendiğini vurguladı. Özellikle rüzgarın kuvvetli olduğu günlerde orman yangını riskinin arttığını söyleyen Türkeş, kıyı bölgelerde yüksek sıcaklıkla birlikte nem oranının da arttığına dikkat çekti.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonunda da devam edecek. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Tekin, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmediğini, yalnızca Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde cuma ve cumartesi günü kısa süreli yağışların görülebileceğini ifade etti. Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor; hava açık ve güneşli geçecek.