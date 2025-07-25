Halk cehennem sıcağı adını vermiş uzmanlar Eyyam-ı Bahur geldi deyip uyardı

TÜRKİYE mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile mücadele ediyor. Orman yangınlarını körükleyen sıcaklık dalgası günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde nemle birlikte sıcaklık dayanılmaz hale gelirken, günlük su ve elektrik tüketiminde rekorlar kırılıyor. Meteorolojiden ve uzmanlardan gelen haberlere göre bir süre daha bu sıcaklık devam edecek. Üstelik bu kez Eyyam-ı Bahur sıcakları ile kavrulacağız.