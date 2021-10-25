Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan faiz indirimi hamlesi! Faiz 200 puan düşürüldü işte yeni oranlar
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Bankaların faiz indirimi hamlesinden sonra herkes 'Hangi bankanın faiz oranı ne kadar' diye araştırmaya başladı. İşte bankaların yeni faiz oranları...
Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından gözler bankalara çevrilmişti. Kamu bankalarının (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) ortak açıklamasına göre 200 baz puan indirim yapıldı. Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:
-22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.
- Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.
- Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.