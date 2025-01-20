Halk, Abdullah Öcalan konusunda kararını verdi! Ankette çarpıcı sonuçlar

YÜZDE 67 "BIRAKMAZ" DİYOR

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60,2’si "Kesinlikle bırakmaz/bırakmaz" yanıtını verdi. Bu oran, toplumun büyük bir kısmının PKK’nın silah bırakma çağrılarına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini gösteriyor. "Belki bırakır belki bırakmaz" diyenlerin oranı ise yüzde 7,3 ile sınırlı kaldı. Bu iki grup, birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 67,5’inin PKK’nın silah bırakma ihtimaline ya tamamen karşı ya da kararsız olduğunu ortaya koyuyor.