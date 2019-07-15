Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da, uyuz diye halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen ve kurtarıldıktan sonra 'Kadife' ismi verilen eşeğin veteriner gözetiminde tedavisi devam ediyor.
Veteriner Hekim Burak Alyaprak, "Çok uzun süredir yerde yattığını öngörüyoruz, bu sebeple özellikle sol tarafında çok ciddi yaralar oluşmuş. Muhtemelen solundan sağına yer değiştirecek kadar bile mecali yokmuş diye düşünüyorum" dedi.
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Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana halıya sarılı şekilde bir eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine halıya sarılı bitkin haldeki eşeği fark etti.
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Eve gidip, su ve yiyecek getiren Ayar, kendi imkanlarıyla 5 gün boyunca eşeğin hayatta kalmasını sağladı.
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Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı.
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