Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber

Antalya'da, uyuz diye halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen ve kurtarıldıktan sonra 'Kadife' ismi verilen eşeğin veteriner gözetiminde tedavisi devam ediyor.

Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber - Sayfa 1

Veteriner Hekim Burak Alyaprak, "Çok uzun süredir yerde yattığını öngörüyoruz, bu sebeple özellikle sol tarafında çok ciddi yaralar oluşmuş. Muhtemelen solundan sağına yer değiştirecek kadar bile mecali yokmuş diye düşünüyorum" dedi. 

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Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber - Sayfa 2

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana halıya sarılı şekilde bir eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine halıya sarılı bitkin haldeki eşeği fark etti. 

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Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber - Sayfa 3

Eve gidip, su ve yiyecek getiren Ayar, kendi imkanlarıyla 5 gün boyunca eşeğin hayatta kalmasını sağladı.

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Halıya sarılıp ölüme terk edilmişti o eşekten iyi haber - Sayfa 4

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı. 

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