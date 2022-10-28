Halit Kıvanç'ın oğlundan Orhan Gencebay'a cenaze tepkisi! "Önde saf tutup gözüktüler, gittiler"
Türkiye'de spikerlik ve sunuculuk denildiğinde akla ilk gelen ilk isimlerden biri olan gazeteci, yazar ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında vefat etti. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Pek çok siyasinin ve ünlü ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Orhan Gencebay'a tepki gösterdi.
Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi.
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç ve çok sayıda medya mensubu ile sevenleri katıldı.
Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.