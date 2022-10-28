Halit Kıvanç'ın oğlundan Orhan Gencebay'a cenaze tepkisi! "Önde saf tutup gözüktüler, gittiler"

Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.