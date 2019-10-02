Halit Ergenç'le galaya katılan 5 aylık hamile Bergüzar Korel imaj değiştirdi

2009 Yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile birleştiren Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almış ve anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel, hamileliğinin 5. ayında radikal bir değişim kararı aldı.