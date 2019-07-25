Halit Ergenç'in yıllar sonra yeni işi belli oldu son dizisi Vatanım Sensin'di
Kanal D'nin final yapan Vatanım Sensin dizisinin ardından 2 yıldır hiçbir projede yer almayan Halit Ergenç, bomba bir dizi ile ekranlara dönüyor.
Son olarak eşi Bergüzar Korel ile birlikte 2 sezon süren Vatanım Sensin dizisinde rol alan Halit Ergenç, sevenleri ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. 2016 yılından beri dizi teklifleri alan Ergenç'in, sonunda bir projeye 'Evet' dediği konuşuluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Halit Ergenç'in, 'Kod: Babil', dizisiyle anlaştığı söyleniyor. Öte yandan yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel yazacak. Ancak, dizinin şu anda kanal arayışında olduğu öğrenildi.
House dizisinin uyarlamasında oynayacak dendi: Amerika’da 2004-2012 yılları arasında yayınlanan House dizisinin yerli uyarlamasında başrol için Halit Ergenç ve Ozan Güven’in adı geçmişti.
Peki Halit Ergenç kimdir?: Halit Ergenç, 30 Nisan 1970’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzisyen ve oyuncu olan babası Mehmet Sait Ergenç'in ikinci evliliğinden olan oğluydu ve aile içindeki huzursuzluklarla büyüdü.