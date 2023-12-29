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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. İşte detaylar...

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

Merakla beklenen "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay’ın oturduğu dizinin başrollerini Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç paylaşacak.

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. 

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

 Senaryosu Ekin Atalar tarafından 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden uyarlanan dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak. 

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'lü diziden ilk kareler geldi polemikler başladı: Kim bu gazeteci Hakan

Çekimleri 9 Aralık'ta başlayan dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleri ve bu vesileyle başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.

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