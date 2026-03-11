Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra yeniden ekran karşısına çıkacak...

Uzun süredir yeniden birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklifler alan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi buluşturan isim ise Sky Films’in sahibi Emre Oskay oldu. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan iki oyuncu, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez bir film projesinde birlikte rol alacak.