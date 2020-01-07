Halit Ergenç ve Aslı Enver'li Babil'de kim hangi rolde? İşte karakter analizleri
17 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak yeni dizi Babil’deki karakterlerin analizleri yayınlandı.
Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisi ilk kez MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıkmış, Türk yapımlarının boy gösterdiği Cannes'da fırtınalar estirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla, dizinin 17 Ocak Cuma günü yayınlanacağı belli olmuştu. Bugün ise dizideki karakterlerin analizleri yayınlandı. İşte o analizler…
Halit Ergenç-İrfan
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.
Aslı Enver-Ayşe
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
Ozan Güven- Egemen
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.