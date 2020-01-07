Halit Ergenç ve Aslı Enver'li Babil'de kim hangi rolde? İşte karakter analizleri

Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisi ilk kez MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıkmış, Türk yapımlarının boy gösterdiği Cannes'da fırtınalar estirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla, dizinin 17 Ocak Cuma günü yayınlanacağı belli olmuştu. Bugün ise dizideki karakterlerin analizleri yayınlandı. İşte o analizler…