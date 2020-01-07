Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil'in ne zaman başlayacağı belli oldu
Star TV 2020 yılının en iddialı yapımını olarak görülen Babil dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Halit Ergenç, Aslı Enver ve Ozan Güven gibi birçok usta ismin yer aldığı yeni dizi Babil 17 Ocak'ta yayınlanacak.
Herkesin büyük bir merakla beklediği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi Babil’in, 1. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. 17 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak dizinin fragmanı büyük merak uyandırdı.
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Babil’in konusu : Babil dizisinde İrfan, büyük bir üniversitede Ekonomi hocası olarak çalışmaktadır. İdealist bir profesör olan İrfan öyle bir zaman gelir ki düşünceleri yüzünden işinden atılır ve hiç bir yerde iş bulamaz.
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Kötü olaylar üst üste gelir. İşsiz kalan İrfan’ın oğlu ise masraflı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.
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Çaresiz durumda kalan İrfan yakın arkadaşı Egemen ile emlak sektörüne atılır ve yaptıkları bir sahtekarlıkta yakayı ele verirler.
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