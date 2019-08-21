Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel hamilelik haberlerine açıklık getirdi
2009 Yılında hayatını Halit Ergenç ile birleştiren Bergüzar Korel, ikinciye hamile olduğu haberlerine açıklık getirerek yeniden anne olacağını itiraf etti.
2009 Yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Hali Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yeniden anne olacağını duyurdu. Bir alışveriş merkezinde eşi Halit Ergenç ile görüntülenen Korel, hamilelik haberlerine açıklık getirdi.
Güzel oyuncu, yeniden anne olacağını şu temennide bulunarak itiraf etti: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçtiğimiz haftalarda bir doğum günü kutlamasından çıkarken kameralara takılmış, Korel, panik olmuş ve göbeğini çantasıyla kapamaya çalışmıştı.
9 yaşında Ali adlı bir oğulları olan çift geçen yıl yaptıkları bir röportajda ''En kısa zamanda ikinci bebeği istiyoruz'' demişti.