Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel hamilelik haberlerine açıklık getirdi

Güzel oyuncu, yeniden anne olacağını şu temennide bulunarak itiraf etti: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."