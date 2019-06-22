Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

Halit Ergenç trafikteyken makas atarak kendisini sıkıştıran iki kişi tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı - Sayfa 1

Halit Ergenç, İstanbul'da trafikte kendisine yumruk atarak tehdit ve hakarette bulunan Mahmut A. (22) ve Yunus Emre A.'dan (19) şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu polise verdiği ifadede olayın 1 Haziran günü yaşandığını belirterek şunları söyledi:

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Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı - Sayfa 2

"Aracımla Ulas'ta ilerlerken bir kamyonetin araçları sıkıştırarak makas attığını aynadan gördüm. Acemi olabileceğini düşünerek frene bastım. Bir süre sonra sürücüsü aracını aracımın önüne kırdı. Fren yaparak durmak zorunda kaldım."

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Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı - Sayfa 3

"Bu sırada kamyonetten inen sürücünün yanındaki kişi 'Ne yapıyorsun, kaza mı yaptıracaksın?' dedi. Ben de 'Hayır, sen ne biçim araba kullanıyorsun' diye karşılık verdim. 

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Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı - Sayfa 4

Karşı taraf küfür etmeye başlayınca 'Düzgün konuş' dedim. Çıkan arbedede küfürlerine devam eden kamyonet sürücüsünün yeğeni, arkamdan gelerek aniden yüzüme yumruk attı. Tehdit ve hakarette bulunan bu kişilerden şikayetçiyim.

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