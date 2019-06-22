Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı
Halit Ergenç trafikteyken makas atarak kendisini sıkıştıran iki kişi tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Halit Ergenç, İstanbul'da trafikte kendisine yumruk atarak tehdit ve hakarette bulunan Mahmut A. (22) ve Yunus Emre A.'dan (19) şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu polise verdiği ifadede olayın 1 Haziran günü yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"Aracımla Ulas'ta ilerlerken bir kamyonetin araçları sıkıştırarak makas attığını aynadan gördüm. Acemi olabileceğini düşünerek frene bastım. Bir süre sonra sürücüsü aracını aracımın önüne kırdı. Fren yaparak durmak zorunda kaldım."
"Bu sırada kamyonetten inen sürücünün yanındaki kişi 'Ne yapıyorsun, kaza mı yaptıracaksın?' dedi. Ben de 'Hayır, sen ne biçim araba kullanıyorsun' diye karşılık verdim.
Karşı taraf küfür etmeye başlayınca 'Düzgün konuş' dedim. Çıkan arbedede küfürlerine devam eden kamyonet sürücüsünün yeğeni, arkamdan gelerek aniden yüzüme yumruk attı. Tehdit ve hakarette bulunan bu kişilerden şikayetçiyim.