Halit Ergenç bu kez ticarete atıldı! 2 ton sattı, rekor kırdı
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisinde canlandırdığı Kenan Baran karakteriyle gündemden düşmeyen usta oyuncu Halit Ergenç, bu kez oyunculuğu değil ticari hamlesiyle konuşuluyor. Ünlü ismin, geleneksel Türk böreğini Londra'ya taşıdığı ve yurt dışında dikkat çeken bir girişime imza attığı kulislerde konuşulmaya başlandı.
Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak da Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç şimdi de yurt dışı yatırımıyla dikkat çekti.
Bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Halit Ergenç'in burada ticarete atıldığı ortaya çıktı. Ergenç'in Londra'da börekçi açtığı gündeme geldi. SözcüTv'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu iş insanı İzzet Hızlı ile ortak olarak Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıdı.
2 TON SATTI
Türk mutfağının sevilen tatlarını Londra sokaklarıyla buluşturan marka, toplamda 2 ton börek satışı gerçekleştirerek dikkat çekti. Ergenç ve ortağı ise Şubat ayında üçüncü şubelerini hizmete açmaya hazırlanıyor.