Halit Ergenç bu kez ticarete atıldı! 2 ton sattı, rekor kırdı

Bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Halit Ergenç'in burada ticarete atıldığı ortaya çıktı. Ergenç'in Londra'da börekçi açtığı gündeme geldi. SözcüTv'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu iş insanı İzzet Hızlı ile ortak olarak Türkiye'nin popüler börek markasını İngiltere'ye taşıdı.