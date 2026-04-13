Halit Akçatepe vefatının 9. yılında çok özel bir geceyle anılıyor!
Usta oyuncu Halit Akçatepe’nin vefatının 9. yılı dolayısıyla İstanbul’da özel bir anma gecesi düzenleniyor. Emel Sayın’ın paylaştığı son kare ise gece öncesi dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halit Akçatepe, aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi ve özlemle anılıyor.
Sanatçı Emel Sayın, yaptığı paylaşımla hem anıları tazeledi hem de düzenlenecek anma gecesini duyurdu.
“SON GÖRÜŞMEMİZDEN” NOTUYLA PAYLAŞTI
Emel Sayın, Akçatepe ile birlikte çekildikleri ve kızı Ebru’nun da yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Canım arkadaşım Halit Akçatepe’yi 9 yıl önce kaybettik. Bu fotoğraf, kızı Ebru ile birlikte yaptığımız son görüşmemizden” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.
AKM’DE ANMA GECESİ DÜZENLENECEK
Paylaşımında anma programına da yer veren Sayın, 13 Nisan akşamı İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür Bakanlığı organizasyonuyla bir gece düzenleneceğini açıkladı.