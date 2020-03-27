Halil Sezai'nin koronavirüs imajı şok etti uzun saçlarına veda edince isyan etti
TÜRKİYE'de de koronavirüs salgını hızla yayılmaya başlayınca Halil Sezai, upuzun saçlarını kazıtmak zorunda kaldı. Sezai, Çin'e espirili bir dille isyan etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayarak şimdiye kadar 75 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Halil Sezai'yi saçlarından etti. Şimdiye kadar sürekli olarak uzun saçlı haliyle görülmeye alışılan Halil Sezai, yeni imajıyla çok şaşırttı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Halil Sezai, evde kedisi, köpeği ve kaplumbağasıyla beraber tedbirlerini aldı. Karantina günlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesbı Instagram'dan paylaştı.
Son Instagram paylaşımında ise saçlarını kazıttığı görülen Halil Sezai, eprili bir dille hem koronavirüse hem de Çin'e isyan etti.
Sezai, ''Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?'' notunu fotoğrafının altına yazdı.