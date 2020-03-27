Halil Sezai'nin koronavirüs imajı şok etti uzun saçlarına veda edince isyan etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayarak şimdiye kadar 75 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Halil Sezai'yi saçlarından etti. Şimdiye kadar sürekli olarak uzun saçlı haliyle görülmeye alışılan Halil Sezai, yeni imajıyla çok şaşırttı.