Halil Sezai'den aylar sonra itiraf: Ailem, üzdüğüm için çok pişmanım

“Sözlerim çarpıtıldı, başka yerlere çekildi. O videonun devamı da vardı. 41 yaşımdayım; hayatımda ilk defa biriyle kavga ettim. Tabii ki pişmanım. En çok da beni ahlaklı ve saygılı yetiştiren ailemi üzdüğüm için pişmanım