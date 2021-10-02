Halil Sezai'den aylar sonra itiraf: Ailem, üzdüğüm için çok pişmanım
İsyan şarkısı ve İncir Reçeli filmleri ile geniş kitlelere ulaşan, şarkıları dillerden dile dolaşan Halil Sezai'den aylar sonra karıştığı kavga hakkında bir itiraf geldi. Halil Sezai 67 yaşındaki komşusu ile kavga etmiş, mahkemelik olmuştu.
Son günlerde şarkıları ve sanatından çok karıştığı kavga ile anılan ve çöküşe geçen şarkıcı Halil Sezai'den aylar sonra karıştığı kavga ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü nedeniyle 67 yaşındaki komşusu ile kavga etmiş, mahkemelik olmuştu. 43 gün cezaevinde yatan şarkıcı, yeni bir itirafta bulundu.
Geçen temmuzda verdiği bir konser sırasında da bu olaya dair “Gerçekten hak etti ve kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere inşallah” demiş, ikinci kez herkesi şok etmişti. Şarkıcı önceki gün şöyle konuştu...
“Sözlerim çarpıtıldı, başka yerlere çekildi. O videonun devamı da vardı. 41 yaşımdayım; hayatımda ilk defa biriyle kavga ettim. Tabii ki pişmanım. En çok da beni ahlaklı ve saygılı yetiştiren ailemi üzdüğüm için pişmanım