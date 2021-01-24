Halil Sezai ortaya çıktı! Aşka gelip romantik anlarını paylaştı
41 yaşındaki Halil Sezai Paracıkoğlu yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli ile romantik anlarını paylaştı.
Aylar önce Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı.
Halil Sezai, bir ay evli kaldığı Zehra Kaya'dan boşanmasının sebebi olduğu iddia edilen Beşli'ye teknede sarılırken, karesine duygusal mesaj yazmıştı.
Sezai fotoğrafa "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş" notunu düşmüştü.
Halil Sezai, Melike Beşli'yle olan birlikteliğini ilan eden şarkıcı, şimdi de sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anlarını yayınladı.