Halil Sezai ilk defa sevgilisi Melike Beşli ile fotoğrafını paylaştı bakın neler yazdı
Halil Sezai, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sezai, yayınladığı kareye de duygusal bir not düştü.
İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı. Ünlü şarkıcı, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı.
Halil Sezai, bir ay evli kaldığı Zehra Kaya'dan boşanmasının sebebi olduğu iddia edilen Beşli'ye teknede sarılırken, karesine duygusal mesaj yazdı.
Sezai, "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş" diye yazarak, kalp emojisi koydu.
Halil Sezai Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.