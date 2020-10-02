Halil Sezai ameliyat oldu o detay dikkat çekti! İşte sağlık durumu
Geçtiğimiz haftalarda komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ameliyat oldu.
Tuzla'da Halil Sezai'nin film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıkınca tutuklanmıştı.
15
Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi.
25
Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
35
Alınan bilgiye göre şarkıcı Halil Sezai'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
45