Halide Edip Adıvar'ı takip talebine MİT ne yanıt verdi belgesi ortaya çıktı

Teşkilatın internet sitesinde ayrıca, MAH'a bağlı Kurmay Albay Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine ve kararname hükümlerinin yürütülmesinde Başvekil'in sorumlu olduğuna dair Başvekil İsmet İnönü ve Reis'i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan 25 Aralık 1926 tarihli kararname de yer alıyor.

İcra Vekilleri Heyeti'nin 19 Aralık 1926 tarihli mahrem kararnamesi ile kurulan MAH Teşkilatı Riyaseti'ne Erkan-ı Harbiye'de vazifeli Şükrü Ali Bey'in tayin edildiği ve bu tebliğin Başvekalet tarafından ilgili kurumlara ve Şükrü Ali Bey'e yapıldığına dair 27 Aralık 1926 tarihli belge de sitedeki raporlar içerisinde bulunuyor.