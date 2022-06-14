Haliç'teki renk değişimi ve kötü koku! İBB'den açıklama geldi "Bir anda çözülemez, iyi durumda"

"Haliç iyi durumda, çok kötü değil"

Haliç’i sürekli tarıyoruz ve Haliç hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadı. Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim. Koku sorunu bir anda çözülecek bir sorun değil. Mevsimsel geçişlerde, havaların ısınmasıyla, güneşin gelişine göre bu alg patlamalarını yaşıyoruz. Ama bunlar belirli bir zamanda oluyor ve en fazla 1 ay içerisinde yok oluyor.