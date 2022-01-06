BIST 2.015
DOLAR 13,73
EURO 15,57
ALTIN 793,71

Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

HALİÇ'te Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıl dönümü nedeniyle ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yılı nedeniyle Fatih Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. 

111
Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

211
Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

Ayine sabahın erken saatlerinde gelenler, mum yakarak dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. 

311
Haliç'te haç çıkarma töreni yapıldı

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar kortej halinde Haliç'e yürüyerek haç atma törenine katıldı. Törene tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. 

411