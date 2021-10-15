Haldun Taner sahnesi restorasyonunda bulundu! Osmanlıca yazılmış üstü kapatılmış...
RESTORASYON çalışmaları devam eden Haldun Taner Sahnesi'nde sıva altında kalan Osmanlıca mimar kitabesi ortaya çıkarıldı.
Kitabe hakkında bilgi veren Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Kitabeyi yaptığımız sıva raspaları sonucu, çimento harçlı sıvanın yapıdan uzaklaşması esnasında keşfettik. Hemen yüzey temizliğini yaptık, şimdi de diğer imalatlardan etkilenmesin diye koruma altına alacağız" dedi.
İstanbul'un sembol yapılarından Haldun Taner Sahnesi'nin binası, 1927'de İtalyan mimar Umberto Ferrari tarafından gemilerle Anadolu Yakası'na getirilen yaş sebze ve meyvelerin mezatının yapılacağı hal olarak inşa edildi. Zamanla birçok plansız eklemeler yapılan bina itfaiye garajı, hurda araç deposu ve ofis olarak da kullanıldı.
1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 1989'dan beri de İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi'ne de ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıpranan binada restorasyona girişti. Yaklaşık 4 aydır devam eden restorasyon çalışmasında, sıva altında kalan Osmanlıca mimar kitabesi ortaya çıkarıldı.
Tarihi kitabede Osmanlıca olarak "U. Ferrari Efendi Mimar inşa etmiştir 1927" yazıyor. Yüzey temizliği yapılan kitabede mimarın adına da yer verilmesi dönemin özelliğini yansıtıyor. Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, kitabenin yakın zamanda korumaya alınacağını açıkladı.