Haldun Taner sahnesi restorasyonunda bulundu! Osmanlıca yazılmış üstü kapatılmış...

İstanbul'un sembol yapılarından Haldun Taner Sahnesi'nin binası, 1927'de İtalyan mimar Umberto Ferrari tarafından gemilerle Anadolu Yakası'na getirilen yaş sebze ve meyvelerin mezatının yapılacağı hal olarak inşa edildi. Zamanla birçok plansız eklemeler yapılan bina itfaiye garajı, hurda araç deposu ve ofis olarak da kullanıldı.