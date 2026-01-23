Haldun Dormen'in eski eşi ve oğlu kimdir? Gelini de ünlü bir isim torunu Alya ise...
TÜRKİYE'nin tiyatro camiasının efsane isimlerinden Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Dormen'in cenaze programı belli olurken hayatıyla ilgili bilinmeyen detaylar da ortaya çıktı. Haldun Dormen tek evlilik yaptı ve bu evliliği de boşandığı eşi Betül Mardin'e çiçek yollayarak noktaladı. Haldun Dormen ömrünün son gününe kadar da eski eşi ile görüşmeyi sürdürdü. İşte Haldun Dormen'in cenaze programı ve aile geçmişi...
Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede 21 Ocak 2026’da yaşama veda etti. Haldun Dormen'in cenaze töreni Pazar günü yapılacak. Haldun Dormen tiyatro sahnesinde unutulmazlar arasına girerken, yaptığı tek evlilik, oğlu, gelini ve torunuyla olan ilişkisiyle de örnek bir hayat yaşadı. Haldun Dormen'in anne ve babasıyla ve soyadıyla ilgili ise pek bilinmeyen ilginç detaylar var. Mesela bir paşa torunu olduğu, bacağındaki sakatlığın nedeni gibi...
CENAZESİYLE İLGİLİ VASİYETİ
Haldun Dormen'in cenaze töreni Pazar günü yapılacak. Haldun Dormen'in vasiyeti törenin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılması yönündeydi. Pazar günü saat 10.30'da burada tören düzenlenecek. Haldun Dormen'in cenaze namazı Teşvikiye camiinde kılınacak ve Edirnekapı şehitliğinde noktalanacak.
Peki Haldun Dormen aslen nereli, 'Dormen' soyadı nereden geliyor, evliliği, oğlu, ünlü gelini ve torunu kimdir? İşte 97 yıllık ömründen çok ilginç detaylar;
HALDUN DORMEN'İN EŞİ KİMDİR?
Haldun Dormen tek evlilik yaptı. Bu evliliğini de 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile yaptı. Haldun Dormen ile eşi Betül Mardin'in evliliği asansörde tanışmaları ile başladı. Bu evlilik 8 yıl sürdü ve boşanma ile noktalandı. Haldun Dormen boşandığı gün eski eşi Betül Mardin'e çiçek yolladı.
Haldun Dormen'in evliliği 8 yılda bitse de eski eşi Betül Mardin ile olan dostluğu hiç bitmedi. Haldun Dormen ve Betül Mardin her yıl buluşup birlikte yemek yemeyi adet haline getirdiler. Eski eşler sıkı dost olarak kaldı.
Haldun Dormen 2012 yılında verdiği bir röportajda bu durumu "Boşanmasaydık ya ben onu boğardım ya o beni. Ayrılmakla birbirimizi kurtardık" sözleriyle anlattı.