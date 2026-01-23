Haldun Dormen'in eski eşi ve oğlu kimdir? Gelini de ünlü bir isim torunu Alya ise...

Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede 21 Ocak 2026’da yaşama veda etti. Haldun Dormen'in cenaze töreni Pazar günü yapılacak. Haldun Dormen tiyatro sahnesinde unutulmazlar arasına girerken, yaptığı tek evlilik, oğlu, gelini ve torunuyla olan ilişkisiyle de örnek bir hayat yaşadı. Haldun Dormen'in anne ve babasıyla ve soyadıyla ilgili ise pek bilinmeyen ilginç detaylar var. Mesela bir paşa torunu olduğu, bacağındaki sakatlığın nedeni gibi...