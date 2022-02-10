Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz dolandırıldı: Meğer iğneyi sokup kaçacakmış!
Ünlülerin yaşadığı Nişantaşı'ndaki tarihi apartmanda yaşanan dolandırıcılık duyanları şaşırtıyor. Apartman görevlisi binada yaşayanlardan para toplayarak, kayıplara karıştı. Bina sakinlerinden ünlü oyuncu Zafer Algöz, yaşananları anlattı. Algöz detayları anlattı: "İlk zamanlar arı gibiydi, meğer iğneyi sokup kaçacakmış"
Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartman, şaşkınlık veren bir olaya sahne oldu.
Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5'er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı.
Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulundu.
Yönetime göre bazı kişilerden "Borcum var" diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı.