Haldun Dorman'den sevindiren haber geldi: Allah bizi hastaneye ülkemizde...

Sonsuz teşekkürler: Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.