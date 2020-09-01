Haldun Boysan'ın cenaze detayları belli oldu kalp krizi geçirerek vefat etti
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü sanatçı Haldun Boysan'ın cenazesi, Ankara'ya gönderildi. Boysan, yarın Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.
'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan'dan haber alamayan set çalışanları, sanatçıyı kaldığı otel odasında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen ünlü oyuncunun cenazesi Ürgüp Belediyesi morguna kaldırıldı.
Morgdaki işlemlerin ardından Boysan'ın cenazesi, bugün hayatını kaybettiği ve sanatçı arkadaşlarının da kaldığı otelin önüne getirildi.
Otelin önünde toplanan dizi ekibi, sanatçı Boysan'a veda etti. Burada usta oyuncu için sanatçı arkadaşları ve set çalışanlarından helallik alındı. Yapılan duaların ardından Haldun Boysan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.