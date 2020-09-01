Haldun Boysan'ın cenaze detayları belli oldu kalp krizi geçirerek vefat etti

Otelin önünde toplanan dizi ekibi, sanatçı Boysan'a veda etti. Burada usta oyuncu için sanatçı arkadaşları ve set çalışanlarından helallik alındı. Yapılan duaların ardından Haldun Boysan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.