Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da gözyaşlarıyla defnedildi
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dizi çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan 62 yaşındaki oyuncu Haldun Boysan, pazartesi günü kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haldun Boysan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenaze namazına yeni yayınlanacak olan "Maria ile Mustafa" dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’in yanı sıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan’ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.
Ölümünde kahreden detay: Öte yandan Haldun Boysan'ın ölümüne ilişkin kahreden bir detay ortaya çıktı. Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak usta oyuncunun koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı öğrenildi.