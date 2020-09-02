Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da gözyaşlarıyla defnedildi

Dizi çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan 62 yaşındaki oyuncu Haldun Boysan, pazartesi günü kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.