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Hala takım bulamayan en iyi 36 futbolcu! İşte takımsız futbolcuların listesi

Pandemi sebebiyle kötü etkilenen sporda birçok futbolcu da hala bir takım bulamadı.

Transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, serbest piyasadaki oyuncular da ilgi görmeye devam ediyor. Bonservisini eline alan birçok futbolcu yeni sözleşmeler imzalarken, birçoğu da kulüp arayışını sürdürüyor.

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İşte henüz herhangi bir takımla anlaşma yapmamış en iyi futbolcular

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EDINSON CAVANI

Yaş: 33 Mevki:Forvet

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MARIO GÖTZE

Yaş: 28 Mevki: Orta saha

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