Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Kuzey Irak Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.

Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kuzey Irak Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği belirtildi.

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Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe - Sayfa 2

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili, şu açıklamayı yaptı:

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.

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Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe - Sayfa 3

Bu kapsamda, terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda; 

- 2 Doçka uçaksavar silahı

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Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe - Sayfa 4

- 950 Adet 23.5 mm.'lik doçka mühimmatı

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