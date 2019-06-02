Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili, şu açıklamayı yaptı:

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.