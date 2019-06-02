Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe
Kuzey Irak Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kuzey Irak Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili, şu açıklamayı yaptı:
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.
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Bu kapsamda, terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda;
- 2 Doçka uçaksavar silahı
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- 950 Adet 23.5 mm.'lik doçka mühimmatı
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