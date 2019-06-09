Haktan Pak hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu
Oyuncu Haktan Pak dün gece hayatını kaybetti. Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
Krem, Evlat Kokusu ve son olarak Yasak Elma dizileriyle tanınan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayatını kaybetti. Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir dahaki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaştı.
Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı. Pak, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün gece, kanserle olan savaşını kaybetti. Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar.
Serdal Genç, ''2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum.''
Dolunay Soysert, "Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim" mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.