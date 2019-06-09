Haktan Pak hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu

Krem, Evlat Kokusu ve son olarak Yasak Elma dizileriyle tanınan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayatını kaybetti. Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir dahaki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaştı.