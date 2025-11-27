BIST 10.987
Haksızlığa uğradım demişti! Azra Akın'dan Ceren Arslan'a büyük destek

Dünya Güzeli Azra Akın'dan Ceren Arslan'a destek geldi. Akın haksızlığa uğradım diyen Arslan'a şu sözlerle destekledi.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen ve haksızlığa uğradığını söyleyen Ceren Arslan'a sahip çıktı.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ceren Arslan'a destek verdi.

Arslan'la ilgili konuşan Akın "Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya" dedi.

"BELGELERLE KONUŞACAĞIM"

Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuşmuştu:

