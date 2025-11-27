Haksızlığa uğradım demişti! Azra Akın'dan Ceren Arslan'a büyük destek

Arslan'la ilgili konuşan Akın "Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya" dedi.