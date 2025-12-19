Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Paylaşımları sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en kısa zamanda Türkiye'ye dönerek daha detaylı bir açıklama yapacağını belirtti. Subaşı sosyal medya paylaşımlarında iş birliği yaptığı markaların reklamlarını yayınlamaya da devam etti.