Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Paylaşımları sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hamlesi ile dikkat çekti. Büyük bir dalganın yaşandığı olayda pek çok isim gözaltına alınırken Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şaşırttı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en kısa zamanda Türkiye'ye dönerek daha detaylı bir açıklama yapacağını belirtti. Subaşı sosyal medya paylaşımlarında iş birliği yaptığı markaların reklamlarını yayınlamaya da devam etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, hakkında çıkan karardan sonra ilk açıklamayı yaptı.
"EN KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini belirtti.
Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorumŞu anda yurtdışındayım, Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi.