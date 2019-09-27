Hakkı Yalçın'ın deprem yazısı kavga çıkardı

Yazısının bir bölümünde ''Okulları boşaltmak elbette bir tedbir ama o çocuklara deprem halinde nasıl davranılması gerektiğini öğrettik mi?

Eğitim şart diyoruz da, eğitimi velilerden tuvalet kağıdı toplamak belleyen okul müdürlerinden ne bekliyoruz?

Göçük altındayken sadece çığlıklarını mı duyacağız çocukların?'' şeklinde ifadeler kullanması eğitimcileri çileden çıkardı.