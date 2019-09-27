Hakkı Yalçın'ın deprem yazısı kavga çıkardı
İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem herkesi derinden sarstı. Depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuza ilişkin yazılar da peş peşe sıralandı. İşte bu noktada gazeteci Hakkı Yalçın da depreme dair bir yazı kaleme aldı. Ancak yazısındaki ifadeler öğretmenlerin büyük tepkisine neden oldu
Hakkı Yalçın yazısında depreme ne denli hazırlıksız olduğumuzu ifade etmek isterken kurduğu cümlelerle tepkilerin hedefi oldu.
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Yazısının bir bölümünde ''Okulları boşaltmak elbette bir tedbir ama o çocuklara deprem halinde nasıl davranılması gerektiğini öğrettik mi?
Eğitim şart diyoruz da, eğitimi velilerden tuvalet kağıdı toplamak belleyen okul müdürlerinden ne bekliyoruz?
Göçük altındayken sadece çığlıklarını mı duyacağız çocukların?'' şeklinde ifadeler kullanması eğitimcileri çileden çıkardı.
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Twitterda açılan özürdileHakkıYalçın etiketinin altına başta öğretmenler olmak üzere çok sayıda kişiden tepki mesajı geldi. İşte yazısıyla fırtına koparan Hakkı Yalçın için atılan o tweetlerden bazıları;
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