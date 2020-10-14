Hakkari'ye geldiği gün şoku yaşayan İtalyan hayran kaldı koyun sağmayı öğrendi
HAKKARİ Yüksekova'nın köyünde yaşayan arkadaşını ziyarete gelen İtalyan genç ilk başta şoku yaşadı ancak daha sonra kısa sürede adapte oldu. İtalyan Alberto Zoni; çay demliyor, inşaat ustalarına yardım ediyor ve koyun sağıyor.
İtalya'nın Milano kentinde yaşayan Alberto Zoni, Yüksekovalı arkadaşı Adnan Çelik’i ziyarete geldi. Büyükçiftlik beldesinde misafir olarak ağırlanan İtalyan, kısa sürede buradaki yaşama uyum sağladı.
Belde sakinleri ile köy işlerine atılan İtalyan, berivanlarla koyun sürüsünün içine girip koyun sağıyor, inşaat ustalarına yardım ediyor.
Belde sakinlerinin beğenisini kısa sürede kazanan Alberto Zoni, Yüksekova doğasını çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini söylüyor.
"Büyük bir şoka girdim"
Gezgin biri olduğunu ve dünyayı gezdiğini belirten Alberto Zoni, “Adnan Çelik ile İtalya'da tanışmıştık. Okuduğum üniversitede denk geldim. Bir süre sonra iyi bir arkadaş olduk. Kendisine her zaman memleketini görmek istediğimi söylüyordum. Ben de Yüksekova’ya geldim ve ben buraya geldiğimde büyük bir şoka girdim. Burada hiçbir şekilde yaşam olamaz diye düşündüm." dedi.