Hakkari'ye geldiği gün şoku yaşayan İtalyan hayran kaldı koyun sağmayı öğrendi

"Büyük bir şoka girdim"

Gezgin biri olduğunu ve dünyayı gezdiğini belirten Alberto Zoni, “Adnan Çelik ile İtalya'da tanışmıştık. Okuduğum üniversitede denk geldim. Bir süre sonra iyi bir arkadaş olduk. Kendisine her zaman memleketini görmek istediğimi söylüyordum. Ben de Yüksekova’ya geldim ve ben buraya geldiğimde büyük bir şoka girdim. Burada hiçbir şekilde yaşam olamaz diye düşündüm." dedi.