Hakkarili çoban, 40 bin lira harcayıp 1.5 yılda yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre gidiyor

"Bu seviyeye getirene kadar 40 bin TL param gitti. Ben bir çobanım ve bunu yaptım. İmkânlarım olsa neler yaparım neler. Bu aracın ön tarafını kara şimşeğe benzetmeye çalıştım, arka tarafı ise tamamen Hummer’e benziyor. Ben bunu Teknofest’e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkânlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim.”